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Технологии

02:43

"Камаз" показал беспилотную фуру без кабины

технологии транспорт авто

Фото: youtube.com/ПАО КАМАЗ

"Камаз" продемонстрировал беспилотный грузовик "Челнок". Фура представляет собой платформу с бортовым фургоном. При этом конструкция не предусматривает кабины.

Размеры грузовика составляют восемь метров в длину, четрые в высоту и 2,5 в ширину. "Челнок" может развивать скорость до 40 километров в час и принимать до 10 тонн груза.

Электрогрузовик также может двигаться в "режиме краба" – наискосок, повернув все четыре колеса параллельно. Отсутствие кабины позволяет разгружать фургон с обеих сторон.

Кроме того, предусмотрена симметрия световых приборов автомобиля, так как любая сторона может быть как передней, так и задней частью и выступать в качестве головной.

На машине установлены лидары, радары и камеры. Кроме спутниковой навигации в беспилотной платформе предусмотрена инерциальная система.

В компании также рассказали, что вначале 2021 года планируют представить беспилотный самосвал.

Ранее Камский автомобильный завод представил тягач нового поколения Continent. Он оснащен автономным режимом движения и перестроения в полосе.

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