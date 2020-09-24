В России представили первую электрическую "Газель"

06:17
Фото: azgaz.ru
Горьковский автозавод (ГАЗ) представил три предсерийных образца первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.
На конвейере в Нижнем Новгороде были собраны представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Конструкция GAZelle e-NN предусматривает использование шасси, кузова и элементов салона стандартных коммерческих машин "ГАЗель NEXT".
При этом комплектация будет дополнена новыми электрическими узлами. В их числе тяговые батареи, электромотор и зарядное устройство. Максимальная скорость автомобилей составляет 100 километров в час, а запас хода на одной зарядке – 120 километров, отмечается в сообщении на сайте ГАЗа.
По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 километров за счет установки дополнительных батарей. При этом предусмотрена быстрая зарядка до 80 процентов емкости за 30 минут. Полная масса автомобиля составила 4,6 тонны при грузоподъемности до 2,5 тонны.
Камский автомобильный завод (КамАЗ) ранее представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent. Он предназначен для одного водителя, помощь которому будет оказывать система Highway Pilot. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный режим движения и перестроения в полосе.
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