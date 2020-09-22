Airbus представил дизайн самолетов с водородным двигателем

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Фото: airbus.com
Корпорация Airbus разработала концепции трех моделей самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe.
В качестве источника энергии в них предлагается использовать водород. В Airbus рассчитывают, что самолет совершит первый полет в 2035 году, если водородные технологии будут развиваться теми же темпами, что и сейчас.
По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, это исторический этап для сектора коммерческой авиации и промышленности в целом. Он выразил уверенность в том, что его корпорация "станет лидером" таких разработок.
Самолеты будут оснащены турбовентиляторными и турбовинтовыми двигателями. Они будет вмещать от 120 до 200 пассажиров и смогут обеспечивать рейсы на расстояния более 3 500 километров.
Как пояснили в Airbus, для водорода на самолетах требуются баки в четыре раза превышающие по объему обычные, применяемые для керосина. Они будут расположены не в крыльях, а в хвостовой части фюзеляжа.
При этом необходимо обеспечить, чтобы сжиженный газ сохранял температуру в минус 250 градусов.
Европейский директор японского автопроизводителя Mazda по исследованиям Кристиан Шульце рассказал, что электрокары загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.
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