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Компания "АвтоВАЗ" планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода.

Как говорится в сообщении компании, это связано с негативным прогнозом развития российского авторынка. В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.

В компании указали, что введение неполной рабочей недели – превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест.

Также в "АвтоВАЗе" выразили надежду, что спрос на рынке в следующем году будет восстанавливаться. В таком случае группа сможет сохранить график полной рабочей недели, передает ТАСС.

"АвтоВАЗ" – крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Он входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин ранее заявил, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.