Фото: TASS/DPA/Thomas Kwrbel
Компания "АвтоВАЗ" планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода.
Как говорится в сообщении компании, это связано с негативным прогнозом развития российского авторынка. В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.
В компании указали, что введение неполной рабочей недели – превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест.
Также в "АвтоВАЗе" выразили надежду, что спрос на рынке в следующем году будет восстанавливаться. В таком случае группа сможет сохранить график полной рабочей недели, передает ТАСС.
"АвтоВАЗ" – крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Он входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин ранее заявил, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: