В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение четырехдневной рабочей недели могут протестировать на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, пишут "Известия".

Как заявил газете замминистра экономического развития Петр Засельский, в Минтруде на этой неделе пройдет совещание, где планируется обсудить детали. При этом конкретных параметров перехода пока нет.

По его словам, "работники 30–40 процентов времени ничего не делают". Чиновник подчеркнул, что задача заключается "не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным".

Сделать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний, резюмировал Засельский.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.

В августе Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. Премьер-министр поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по данному вопросу.