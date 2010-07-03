Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев обозначил условия перехода россиян на сокращенную рабочую неделю.

"В будущем может быть уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств", – приведены слова премьер-министра на сайте кабмина.

Медведев провел встречу с главой ФНПР Михаилом Шмаковым. В разговоре премьер отметил, что речь идет о возможности создания гибкой рамки трудового законодательства.

"Я полагал бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке в цифровую эпоху", – отметил глава правительства.

Михаил Шмаков в беседе отметил, что Трудовой кодекс – гибкий документ.

"Действующее законодательство не мешает и сегодня организовать четырехдневную рабочую неделю. Но должны быть новые критерии по количеству рабочих часов в неделю. Это нельзя сделать щелчком. Это займет какое-то время", – отметил председатель Федерации независимых профсоюзов.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил министерству юстиции подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР за счет проведения реформы "регуляторной гильотины" с 1 февраля 2020 года. В список входит в том числе и декрет Совета народных комиссаров от 11 ноября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне".

Вместе с тем закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года норму закрепили в Кодексе законов о труде, а затем – в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в стране не менялась.

Инициативу прокомментировал и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он особо отметил, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное. Тутельян добавил, что меру необходимо протестировать, организовав эксперимент в отдельно взятом населенном пункте.

Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.

