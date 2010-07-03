Названы главные условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Повышение доходов населения и рост производительности труда являются главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
"Именно это открывает возможность для практической дискуссии, как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", – приводит слова Орешкина ТАСС.
Он подчеркнул, что решать задачи нужно поэтапно.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. По словам премьера, это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава кабмина добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Инициативу прокомментировал главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян. По его словам, меру необходимо протестировать, организовав специальный эксперимент.
Он выразил мнение, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.
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