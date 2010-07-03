Медведев счел возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю – по его словам, подобные изменения возможны в перспективе. Слова главы кабмина приводит "Интерфакс".

"Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили", – подчеркнул председатель правительства.

Премьер добавил, что "сию секунду" такой переход точно невозможен, так как властям необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.

Ранее Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

13 августа ФНПР направила свои предложения по этому вопросу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. При этом депутат Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени.

Между тем врачи инициативу не оценили. Как считают медики, при трех выходных 95% людей будут посвящать себя безделью, так что станет больше случаев ожирения.