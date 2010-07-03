Врачи раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели

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Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты.
Врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что 95 процентов людей будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится и число людей с ожирением.
"В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время", – сказала врач.
По ее мнению, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, то сокращение рабочего времени приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов.
В свою очередь, врач-психиатр Лев Пережогин добавил, что люди, которые занимаются интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады.
Однако те, кто занимаются физическим, неквалифицированным трудом, останутся недовольны, так как их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.
При этом психотерапевт добавил, что в семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими.
В России обсуждают введение четырехдневной трудовой недели
Ранее в Минтруде сообщили, что работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит законам. Там пояснили, что продолжительность рабочей недели не может быть больше 40 часов, однако нижней границы нет.
По итогам опроса ВЦИОМ, 48 процентов россиян не поддержали идею о сокращении рабочей недели. Положительно к инициативе отнеслись 29 процентов опрошенных. В основном это были жители крупных городов и респонденты в возрасте до 34 лет.
13 июня глава Союза профсоюзов России Евгений Куликов предложил сократить количество рабочих часов в неделе с 40 до 32. Так он прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о том, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.
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