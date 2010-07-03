Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, передает ТАСС.
"Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", – заявил Медведев на Международной конференции труда.
Премьер отметил, что технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что сокращение рабочего дня в зимнее время повысит КПД населения.
По словам парламентария, когда темнеет рано, людям лучше работать на час меньше, "потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль".
Во ВНИИ труда назвали нецелесообразным сокращение продолжительности рабочего времени или количества рабочих дней.
Эксперты полагают, что от этой инициативы не выиграют ни работодатели, ни сами работники. Последние могут получить меньшую зарплату. Что касается работодателей, сейчас нет таких технологий, которые позволят полностью заменить человеческий труд. Во ВНИИ пояснили, что традиционно драйверами роста ВВП становятся капитал, состав и количество рабочей силы.
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