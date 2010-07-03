Рабочую неделю предложили сократить в зимнее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сокращение рабочей недели в зимнее время повысит КПД населения. В этом уверен депутат Госдумы Виталий Милонов, предложивший обсудить изменения с профессиональным сообществом, передает РИА Новости.
По словам парламентария, когда темнеет рано, людям стоит работать на час меньше. "Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный", – сказал Милонов.
Он добавил, что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами. К обсуждению, по утверждению депутата, нужно привлечь специалистов в области гигиены труда и медиков. Они должны оценить, помогут ли изменения повысить эффективность труда.
В начале года депутат Борис Чернышов предложил разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Он считает, что так людям будет проще вернуться к работе после отдыха.
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