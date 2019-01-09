В Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время

Россиянам хотят разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время года и вместо этого выходить на работу с 1 января. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает Агентство "Москва".
"Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы свободно добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких либо потерь в любой день", – считает он.
По его мнению, так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.
В Роструде напомнили, что следующие длинные выходные ожидаются в марте. Празднование Международного женского дня продлится с 8 по 10 марта. День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, так что выходной день перенесут на 10 мая.
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