В Роструде рассказали о следующих длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте. Празднование Международного женского дня продлится с 8 по 10 марта, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпадает на субботу, выходной день перенесут на 10 мая.

День Весны и Труда подарит россиянам выходные с 1 по 5 мая. С 9 по 12 будет отмечаться День Победы.

В ноябре длинные выходные – со 2 по 4 ноября – придут в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее в Роструде напомнили, что после десятидневных новогодних каникул россиян ожидает три рабочих дня – с 9 по 11 января.