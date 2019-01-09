Как начать заниматься фитнесом после праздников

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как после длительных новогодних праздников начать "восстанавливать" здоровье и мотивировать себя на длительные тренировки.

Вот и закончились новогодние праздники. Город начинает оживать: в офисы, магазины, на дороги возвращается привычная суета, а вместе с ней и новые планы, заботы и амбиции. Для фитнес-индустрии это особый период, ведь большая часть людей именно после новогоднего застолья говорят себе, мол, все, баста, пора готовиться к лету, а то неприлично ходить с животом – "рюкзаком альпиниста".

И действительно, в отделах продаж любого столичного фитнес-клуба наблюдается небывалый ажиотаж, и они щедро награждают новых посетителей скидками, бонусами, стараясь продать клубные карты на максимально длительный срок. Их можно понять: начало января для фитнеса самый убыточный период.

И вот вы стоите со свежей клубной картой, купленной на остатки денег после новогодних праздников, и не знаете, а с чего же начать тренировки, чтобы и мотивация не пропала и результат был?

А начать нужно с самого главного – еды. Ведь, не секрет, что 70 процентов в достижении любых результатов в фитнес – это питание. Хотите ли вы похудеть или, наоборот, набрать вес, правда, за счет мышечной массы, вам для начала нужно откорректировать ваше питание. И так как львиная доля новичков в клубах пришли именно за "плоским животом" и "красивыми ягодицами", очевидно, что с питанием что-то нужно делать, ведь на данный момент ни о плоском животе и тем более, попе "как орех" речи не идет.

И первый, даже самый главный вопрос, которые задают новички, это что же такое есть, чтобы похудеть, а точнее, что не есть? Чтобы ответить на этот вопрос, вам не нужны дорогие диетологи и умные книги, вам достаточно вспомнить, что вы употребляли все 10 дней новогодних праздников, и вам сразу станет ясно, что практически все было из разряда "вредных" продуктов, особенно в таком количестве. Давайте вспомним: оливье, селедка "под шубой", "мимоза", жареная или отварная картошка, разные колбасы, сырокопченые и "варенка", жирные сыры, соленья, копченая рыба и мясо, тонны майонеза; соки, скорее всего пакетированные (вряд ли кто-то выжимал сок самостоятельно), сладкие газированные напитки, литры алкоголя и обязательно торт "птичье молоко" либо другие сладости, мандарины.

Из всего выше перечисленного, самыми безвредными и даже полезными были только мандарины. Но как вкусно – не правда ли? А знаете ли вы, что в среднем от такой "диеты" человек набирает от трех до семи килограммов лишнего веса? А вот сгонять его будет гораздо сложнее и дольше, чем вы его набирали. Но самое главное – такой режим питания очень сильно нагружает нашу пищеварительную и сердечно-сосудистую-системы, особенно из-за избытка алкоголя и майонеза. Не зря "спросом" после праздников пользуются не только фитнес-клубы, но и гастроэнтерологи и кардиологи.

Вспомнили свое праздничное меню? Тогда теперь вам понятно, от чего стоит отказаться в ближайшие полгода, по крайней мере, в таком количестве.

Остался главный вопрос: с чего начать тренировки, особенно, если вы не занимались уже давно?

Если после праздников вы себя чувствуете хорошо, и нет никаких проблем со стороны вышеупомянутых систем организма, особенно со стороны сердца (ведь категорически нельзя тренироваться, если выпил накануне тренировки), то занятия нужно начинать с непродолжительных кардиосессий на любом виде кардиооборудования или бассейна, если он есть в клубе.

Что значит непродолжительных? Это значит, что вы встаете на беговую дорожку, эллиптический тренажер, велотренажер и так далее, и занимаетесь на одном из них не больше получаса первые две тренировки. Дело в том, что если вы совсем не натренированы, то ваши попытки сразу нагрузить тебя "как следует", действуя по принципу "чем больше, тем лучше", скорее приведут к разочарованию, чем к какому-либо результату. Одышка, слабость, возможно, легкие боли в суставах или позвоночнике – вот следствие отсутствия занятий.

Организм нужно постепенно вводить в тренировочный ритм, поэтому – встали на тренажер и в легком темпе, чтобы "пропотеть" и продышаться, 25-30 минут занимаетесь, прислушиваясь к своим ощущениям. Уже после двух-трех тренировок вы почувствуете, что заниматься становится легче, а это значит, что продолжительность и интенсивность занятия можно увеличивать, а также добавлять к вашим занятиям другие направления и движения. Например, вы можете уже два раза в неделю ходить на кардиотренажеры и один-два раза посещать тренажерный зал, который будет помогать вам не только сжигать лишние калории, но и повышать мышечный тонус, создавать "мышечный корсет" и, как следствие, менять пропорционально фигуру (что будет мотивировать вас тренироваться за счет видимого результата).

Не хотите ходить на кардио или в "качалку"? Считаете такие тренировки скучными или даже опасными? Тогда посетите классы групповых программ: от аэробики, аквааэробики и силовых направлений, до пилатеса и йоги. Но и здесь нужно понимать, что обычно такие классы подразделяются в зависимости от уровня подготовки клиентов, и абсолютно очевидно, что если вы новичок, вы и идете на уроки именно для новичков. Также нужно понимать, что групповые уроки – это не персональные тренировки, где тренер следит за каждым вашим движением. На групповых уроках людей бывает много и тренер, чисто физически не успевает следить за всеми занимающимися. Поэтому, если вы пришли первый раз, не стесняйте подойти к тренеру и попросить его быть внимательнее к вам, ведь это важно не только с точки зрения качества тренировки, но и снижения риска получения травмы.

Также не забывайте, что абсолютно в любом фитнес-клубе и в любом подразделении такового у вас есть такая услуга, как бесплатный первичный инструктаж, в течение которого тренер соответствующего направления (тренажерный зал, бассейн, единоборства, групповые уроки) должен вам рассказать и показать, зачем нужен конкретный вид занятий и какие нагрузки подойдут именно вам.

Не занимайтесь самообучением, вы потратите много лишнего времени и не факт, что получите желаемый результат.

Хороших тренировок, и увидимся на пляже!