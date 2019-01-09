Назад в будни: пять способов вернуть работоспособность после каникул

Чем дольше длятся выходные, тем дольше мы входим в рабочий режим. У этого феномена даже есть медицинский термин – синдром послепраздничной рабочей дезадаптации.

Редакция портала Москва 24 собрала пять советов от экспертов: как быстро вернуть себе работоспособность.

Ваши бессонные ночи

После новогодних праздников и отпуска сильно сбивается привычный режим сна. Многие ночью больше бодрствуют, потом половину дня отсыпаются. А вот в первый рабочий день, как правило, не могут собраться силами.

"Хотя бы за три дня до выхода на работу необходимо начать налаживать ритм сна и бодрствования. Он должен стать привычным, как до новогодних праздников. Резкий переход на другой режим сна – это всегда стресс для организма, который может привести вас к депрессивному состоянию. Соответственно, это не будет стрессом для человека, у него не будет депрессивного состояния", – считает клинический психолог, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги при европейской ассоциации психотерапии Наталья Коршунова.

Режим питания

За два-три дня необходимо также наладить режим питания: старайтесь есть меньше и в одно и то же время, не рекомендуется плотно ужинать или есть перед сном.

"На работе обедаем мы, как правило, в определенное время. И к такому распорядку необходимо себя подготовить, чтобы не возникло ощущения, что вас чего-то лишают. Ведь на праздниках вкусная еда всегда в доступе, достаточно сказать "хочу" и открыть холодильник, а на работе такого, естественно, не будет", – отметил член московского объединения психотерапевтов и медицинских психологов, преподаватель московского психолого-педагогического университета Сергей Тиунов.

Простые движения

"Большинство людей в праздники мало двигаются и много едят. Поэтому очень важно добавить в вашу жизнь спорт: хотя бы зарядку или долгую прогулку. В идеале не стоит отказываться от физической активности в течение всех праздников", – рассказала Коршунова.

Первый рабочий день рекомендуем начать со стакана чистой воды и короткой зарядки – бодрость на день вам обеспечена. Кроме того, не стоит забывать и о физической нагрузке по пути на работу. Например, лучше пройтись пешком, чем проехать на эскалаторе, а вместо лифта поднимитесь на этаж по лестнице.

Порядок

В первый рабочий день после новогодних каникул наведите порядок на столе: как утверждают специалисты, такие простые действия помогут вам настроиться на рабочий лад.

"Также будет полезно составить план на неделю, детально все расписать. Когда человек приходит на работу после праздников или отпуска, ему довольно сложно сосредоточиться, по сути, у него нет границ. И важно в первый день эти границы обозначить. Иначе этот диссонанс приведет к стрессовой ситуации", – объяснил Тиунов.

Статус "все сложно"

Если вы не успели настроиться на рабочий лад до окончания новогодних праздников, постарайтесь в первые два дня после выхода на работу избегать сложных задач, которые требуют высокой концентрации внимания.

"Нагрузка должна возрастать постепенно. Кроме того, устраивайте для себя небольшие паузы. Есть простое упражнение: закройте глаза на несколько минут и постарайтесь выровнять дыхание. В обеденный перерыв советую пройтись по улице – эти простые хитрости помогут вам проще воспринять начало рабочей недели", – подытожила Коршунова.