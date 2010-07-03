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08:22

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

общество праздники

08:22

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя у россиян в связи с первомайскими праздниками продлится лишь два дня – с понедельника, 29 апреля по вторник, 30 апреля.

"Рабочий день 30 апреля, как предпраздничный, будет сокращен на один час", – указал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. По его словам, выходные продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно. Два дополнительных дня образовались за счет переноса на май выходных с 5 и 6 января.

Кроме того, дополнительный выходной день, образовавшийся из-за Дня защитника Отечества 23 февраля, перенесли на 10 мая. В итоге к майским праздникам добавился еще один выходной день – каникулы продлятся с 9 мая по воскресенье, 12 мая, включительно.

На День независимости России будем отдыхать только один день – непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре День народного единства продлится три дня – с 2 по 4 ноября.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

общество праздники

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