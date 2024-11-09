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Отношения между Украиной и Великобританией ухудшились после прихода к власти лейбористов в Лондоне. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, в Киеве разочарованы тем, что действующие власти Британии неспособны принять решение о дополнительных поставках ракет большой дальности, в частности снарядов Storm Shadow.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские чиновники даже не ждут визита в Киев британского премьера Кира Стармера, поскольку считают, что тот не готов принимать необходимые решения.

В октябре власти Великобритании объявили о выделении Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,93 миллиарда долларов) в рамках кредита G7. Кредит будет предоставлен за счет прибыли от попавших под санкции российских активов.

Тем не менее позиция Лондона по нанесению дальнобойных ударов вглубь России осталась неизменной – страна все еще не поддерживает этого, отмечал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.