Посол РФ Келин заявил, что Британия не поддерживает нанесение ударов по России

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Позиция властей Великобритании осталась неизменной – страна все еще не поддерживает нанесение ударов по территории России, указал в беседе с ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Все это окутано информационным туманом, чтобы внести элемент неопределенности. Но, как я сказал, есть подтверждение, что позиция не меняется и Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России", – подчеркнул дипломат, отметив, что между представителями российской и британской сторон происходят "некоторые разговоры".

При этом, по словам Келина, позиция Британии по данному вопросу не самостоятельна, поскольку полностью зависит от взглядов США. Это объясняется тем, что возможный запуск британских дальнобойных ракет Storm Shadow имеет прямое отношение к получению разведданных от Вашингтона, пояснил посол.

Все дальнейшие действия, необходимые для нанесения ударов, по видимому, будут делать британские специалисты, отметил Келин, уточнив, что речь идет о вводе полетного задания и всех процедурах, связанных с пуском. Исключение, по его мнению, может составить лишь определение цели, которое могут сделать украинские военные.

"Тем самым, как подчеркнул Владимир Путин, британцы в этом случае станут соучастниками этих ударов", – резюмировал посол.

Ранее российский лидер заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркивал, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как они будут воевать с Россией. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

На этом фоне глава Минобороны Великобритании Джон Хили впервые признал, что войска страны не готовы к войне. По его словам, в течение последних десяти лет вооруженные силы государств последовательно сокращались и страдали из-за недофинансирования. Их состояние оказалось еще хуже, чем ожидали лейбористы, пришедшие к власти в этом году.