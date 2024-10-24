Путин не вспомнил разговора с Трампом про "угрозу" удара по центру Москвы

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Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что не помнит разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в котором тот якобы угрожал нанести удар по центру Москвы.

Он также предложил не относиться серьезно к подобным заявлениям, так как в США сейчас, по его словам, очень острая фаза предвыборной борьбы. Однако президент РФ признал искренними намерения Трампа урегулировать конфликт на Украине.

"Заявления подобного рода, от кого бы они не исходили, мы, конечно, приветствуем", – подчеркнул глава государства.

Путин также уточнил, что уже долгие годы в международном пространстве обсуждаются слухи о его связях с бывшим президентом США. При этом он напомнил, что в свое время самого Трампа обвиняли в контактах с Россией, однако спустя время американский конгресс пришел к выводу, что эта информация является "полной чушью".

"Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", – отметил президент РФ.

Теперь же, по мнению российского лидера, отношения России и США будут зависеть от будущей американской администрации, которая определится после американских выборов.

Ранее Трамп заявил, что он якобы угрожал Путину ударом по Москве, если РФ "будет преследовать Украину". При этом экс-глава США не уточнил, когда и при каких обстоятельствах у него с российским президентом состоялся данный разговор.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль предпочитает не придавать публичной огласке содержание разговоров Путина и лидеров других стран. Помимо этого, он добавил, что в США сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений из-за финальной стадии избирательной кампании.

