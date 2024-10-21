Медведев уверен, что Трамп не мог угрожать ударом по Москве

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что экс-президент США Дональд Трамп мог в диалоге с Владимиром Путиным угрожать ударами по Москве.

"Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально "ударить по чертовой Москве"? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар", – написал политик в соцсети X.

В заключение он заметил, что отношения у Москвы с Трампом "достаточно теплые". Свои слова политик сопроводил смеющимся смайликом, а сам пост опубликовал на английском языке.

Ранее Трамп заявил, что он якобы угрожал Владимиру Путину ударом по Москве, если РФ "будет преследовать Украину". При этом экс-глава США не уточнил, когда и при каких обстоятельствах у него с российским президентом состоялся данный разговор.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль предпочитает не придавать публичной огласке содержание разговоров Путина и лидеров других стран. Помимо этого, он добавил, что в США сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений из-за финальной стадии избирательной кампании.