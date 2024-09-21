Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

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Президент России Владимир Путин пошутил, заявляя о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

"Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью", – отметил министр.

При этом Лавров также подчеркнул, что в США очень многое решается не президентом, а "глубинным государством". По его мнению, президент США Джо Байден находится в таком физическом состоянии, что уже долгое время не может управлять страной, однако Штаты продолжают свое функционирование.

На Восточном экономическом форуме Путин напомнил, что Байден рекомендовал своим сторонникам оказать поддержку Харрис. В связи с этим, отметил Путин, Россия "тоже так сделает, будет ее поддерживать". Кроме того, лидер страны оценил ее смех, указав, что раз он такой заразительный, то у нее все хорошо.