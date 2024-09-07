Маск посчитал интересными слова Путина о поддержке Харрис

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что он поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Свое мнение Маск выразил в соцсети X.

Бизнесмен назвал любопытной идею Путина о поддержке Харрис.

"Интересно", – написал Маск.

На Восточном экономическом форуме Путин сказал, что раз американский лидер Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Президент РФ также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.

В свою очередь, немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его заявления о поддержке кандидатуры Харрис. Однако кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа смутил комментарий российского лидера. Он признался, что не знает, как на это реагировать.