Депутат Филиппо: Харрис придется объясниться после слов Путина на ВЭФ

Фото: 123RF/iamlukyeee

Кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис придется объясниться после слов Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Российский лидер, находясь на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), напомнил о призыве действующего президента Америки Джо Байдена поддерживать Харрис и добавил, что также придерживается ее кандидатуры. Кроме того, Путин вместе с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым обратили внимание на заразительный смех кандидата на пост главы США от демократов.

Президент России также напомнил, что бывший американский лидер Дональд Трамп ввел множество антироссийских санкций. А Харрис, если у нее все хорошо, может воздержаться от таких мер.

В конце августа Харрис приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. При этом на должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.

Трамп, в свою очередь, неоднократно выступал с критикой в адрес Харрис. К примеру, он заявлял, что она имеет низкий уровень IQ и США не смогут восстановить величие, если она придет к власти.