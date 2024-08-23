Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост президента от Демпартии США

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Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США", – заявила Харрис.

Члены Демократической партии США по итогам формального голосования официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны на общенациональном съезде в Чикаго.

Кандидатом на должность вице-президента США был утвержден губернатор от штата Миннесота Тим Уолц. В рамках съезда демократов он официально объявил, что согласился баллотироваться на указанный пост.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главным соперником Харрис в президентской гонке является кандидат от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп.