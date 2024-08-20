Пушков заявил, что Обама через Харрис хочет получить "третий срок" в Белом доме

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Бывший президент США Барак Обама при помощи кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис хочет получить для себя "третий срок" в Белом доме. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Таким образом политик прокомментировал сообщение о том, что в рамках второго дня съезда Демократической партии США в Чикаго запланированы выступления Обамы и его жены Мишель.

"И так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а теперь уж яснее ясного. Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", – написал Пушков.

Съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. Ожидается, что в рамках него Харрис даст официальное согласие баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах.

В первый день мероприятия на сцене выступал действующий глава Белого дома Джо Байден, который, помимо прочего, заявил, что Соединенные Штаты переживают переломный момент в истории, и предстоящие выборы президента США определят будущее страны на десятилетия вперед.