Съезд Демократической партии США начался в Чикаго

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Съезд Демократической партии США стартует в Чикаго. Он пройдет с 19 по 22 августа, передает ТАСС.

Ожидается, что в рамках съезда вице-президент Камала Харрис даст официальное согласие баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах. Кроме того, делегатам предстоит утвердить политическую платформу партии.

В преддверии съезда демократов на одной из главных улиц города – Мичиган-авеню – началась пропалестинская акция, в которой принимают участие несколько сотен людей. Они держат в руках плакаты с лозунгами "Прекратить поставки вооружений Израилю", "Снять блокаду Газы" и прочие.

Протестующие, помимо прочего, обвиняют израильского премьера Биньямина Нетаньяху в геноциде жителей Газы, а действующего президента США Джо Байдена – в пособничестве ему.

Сотрудники полиции перекрыли несколько улиц около Мичиган-авеню. Перед колонной манифестантов следуют автомобили стражей порядка.

Многие общественные организации объявили о планах провести акции во время съезда демократов. Ожидаются многотысячные протесты.

Байден отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил нынешнего вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

По итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы выдвигаться на пост президента страны. 7 августа она объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов.