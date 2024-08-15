WP: Кеннеди-младший хотел получить должность в администрации Харрис

15 августа, 11:47Политика
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший хотел встретиться с американским вице-президентом Камалой Харрис, чтобы получить должность в администрации в случае ее победы на выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Washington Post, которой поступила информация от представителей предвыборного штаба Кеннеди-младшего.
В материале отметили, что на встрече с вице-президентом США он хотел поговорить по поводу своего выхода из предвыборной гонки и возможной поддержки в дальнейшем кандидатуры Харрис в обмен на должность в ее администрации. Однако та проигнорировала встречу с Кеннеди-младшим.
В конце июля действующий американский лидер Джо Байден отказался от переизбрания. Однако он предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Президент США также отметил, что собирается поддерживать ее во время предвыборной кампании.
По итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы выдвигаться на пост президента страны.
7 августа в ходе митинга своих сторонников она объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов и примет участие в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом 10 сентября на площадке телекомпании ABC.
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