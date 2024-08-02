Харрис назвала себя президентом во время похорон конгрессвумен Шейлы Джексон Ли

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Вице-президент США Камала Харрис оговорилась на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли, назвав себя президентом. Об этом сообщает Life.ru.

Во время поминальной речи политик отметила, что Джексон Ли являлась инициатором законопроекта, который помог признать День освобождения рабов в США государственным праздником.

"Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью вместе с нашим президентом Джо Байденом стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект", – подчеркнула она.

Ранее действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил Харрис в качестве своей замены. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в выборах на пост президента. Политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

