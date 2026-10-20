В Филимонковском районе Москвы построят и реконструируют почти километр дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утвержден проект планировки территории для реконструкции и строительства почти километра дорог в Филимонковском районе в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что проект касается деревни Горчаково и поселка Птичное. Реконструкция охватит Центральную и Школьную улицы. Кроме того, появится новый участок Лесной улицы – подъездная дорога к школе № 1391. Территория проекта превышает 18 гектаров.

"В рамках проекта появятся новые тротуары, пешеходные переходы и благоустроенные зеленые зоны", – добавил Ефимов.

Все эти изменения улучшат доступность поликлиники, культурного центра "Десна" и школ. Новые дороги обеспечат проезд к существующим и планируемым городским объектам и повысят безопасность всех участников дорожного движения.

Ранее в Зеленограде приступили к строительству четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино. Дорога пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине. Сейчас эти районы разделены железной дорогой, и попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект.

