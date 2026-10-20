На "Городской ферме" ВДНХ спасли петуха Мазая от лисы

Фото: телеграм-канал "Городская Ферма|ВДНХ"

Сотрудники "Городской фермы" на ВДНХ спасли петуха по кличке Мазай от лисы, сообщили в телеграм-канале фермы.

"В воскресенье (18 октября. – Прим. ред.) лис из соседнего Ботанического сада проделал подкоп и попытался утащить нашего петуха Мазая. К счастью, сотрудники "Городской фермы" сработали оперативно и отбили пернатого героя!" – рассказали на ферме.

Фото: телеграм-канал "Городская Ферма|ВДНХ"

Сейчас петух находится в курятнике. Он не получил травм и восстанавливается после пережитого стресса.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи выхода лис к людям. В Подмосковье их популяция за несколько лет выросла примерно на 40% – с 3,5 до 5 тысяч особей. Среди причин специалисты называют поиск пищи молодыми хищниками, активную застройку и сокращение привычных мест обитания животных.