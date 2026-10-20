Банк России напомнил о сохранении кешбэка с универсальным QR-кодом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кешбэк сохранится при использовании универсального QR-кода, если выбранный способ оплаты его предусматривает. Об этом сообщил Банк России в своем телеграм-канале.

В регуляторе напомнили, что с 1 сентября магазины на кассах используют один QR-код вместо нескольких. Через него на кассе можно выбрать доступный вариант оплаты. Универсальный QR-код не является новым способом списания средств: он объединяет разные варианты оплаты. Через него доступны Система быстрых платежей (СБП), сервисы банков, цифровые рубли и оплата в рассрочку.

В ЦБ пояснили, что пользователю не нужно разбираться, какой код предназначен для СБП, а какой – для банковских платежных сервисов. Способ оплаты можно выбрать прямо на кассе. Оплата занимает несколько коротких этапов: открыть камеру смартфона, навести ее на QR-код, выбрать удобный вариант и подтвердить операцию.

Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась возможность пополнять "Кошелек", а также покупать абонементы на "Тройку" и карту москвича с помощью цифрового рубля. Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо заранее открыть счет цифрового рубля в банке, подключенном к платформе Центробанка.

