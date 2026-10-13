Аудитория приложения "Мой id" превысила миллион человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более миллиона москвичей пользуются приложением "Мой id". С начала года его сервисы открыли свыше 7 миллионов раз, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего приложение предлагает более 30 документов и сервисов. Самыми популярными из них являются опции просмотра информации о паспорте, ИНН или СНИЛС, выпуск цифровой карты "Москвенок", переход в "Цифровой id" мессенджера MAX.

Также в приложении появилось несколько новых функций. С лета, например, горожане могут оплачивать проезд цифровой транспортной картой "Тройка" в смартфоне. Она выглядит как QR-код на экране устройства.

Горожане старшего поколения получили QR-код участника проекта "Московское долголетие". Он позволяет быстро отмечаться на занятиях, не предоставляя паспорт, СНИЛС или карту москвича.

Чтобы быстро найти необходимые документы, в приложении появился специальный виджет. Он сразу открывает на экране смартфона QR-коды удостоверения многодетной семьи, а также цифровых версий карт "Тройка" и "Москвенок" без необходимости заходить в "Мой id".

Кроме того, в приложении появилась новая тема оформления – "Сказки". На карточках документов можно увидеть героев сказок. У российского паспорта – богатырь, у загранпаспорта – лягушка-путешественница. Также есть темы "Мой город", "Современная" и "Зоопарк". Найти их можно в разделе "Оформление", который открывается при нажатии кнопки "Еще".

Мобильное приложение "Мой id" появилось в 2023 году. Сведения о документах помогают быстро заполнять заявления, а QR-коды освобождают от необходимости носить с собой бумажные оригиналы.

Доступ к функциям могут получить все пользователи портала mos.ru, авторизовавшись через Mos ID. Настройки позволяют выбрать необходимые документы. При этом информация о них переносится автоматически из личного кабинета mos.ru.

Ранее в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появилась 21 новая услуга. Теперь горожане могут подать заявку на вывоз старых вещей, получить единый читательский билет или записаться в проект "Московское долголетие". Также доступны перевод ребенка в другую школу, запись в группу продленного дня, оплата штрафов и прикрепление к стоматологии.

