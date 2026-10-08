Какие сервисы и услуги доступны москвичам "серебряного" возраста на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Городские онлайн-сервисы помогают людям "серебряного" возраста решать бытовые вопросы, оформлять документы, пользоваться льготами и вести активную жизнь. Всего на портале mos.ru зарегистрированы более 3,5 миллиона москвичей старше 55 лет, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

В ведомстве, отметили, что чаще всего горожане старшего возраста пользуются электронной медкартой, передачей показаний счетчиков для оплаты ЖКУ, оформлением карты москвича и записью в проект "Московское долголетие".

В столичном комитете госуслуг уточнили, что в электронной медкарте можно посмотреть протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, информацию о выписанных рецептах и другое. Это доступно и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". При полной учетной записи на mos.ru доступ к медкарте открывается автоматически, при стандартной – в течение пяти рабочих дней после заявки.

Онлайн можно прикрепиться к поликлинике, стоматологии и женской консультации, но не чаще раза в год. Записываться к врачу, отменять и переносить визиты позволяют сервис на mos.ru, приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также портал emias.info. Найти ближайший травмпункт, больницу, диспансер или санаторий помогает сервис "Поиск медучреждений".

Сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла дает возможность смотреть историю потребления ресурсов и следить за сроками поверки. Получить и оплатить единый платежный документ можно на mos.ru. Сервис показывает текущие платежки и общую сумму задолженности, в том числе по расчетным периодам.

Чтобы не пропустить оплату, в личном кабинете оформляется подписка на получение документа. ЕПД также оплачивают в разделе "Мои платежи" приложения "Госуслуги Москвы".

Карта москвича позволяет брать книги в городских библиотеках, записываться к врачу через терминал в поликлинике, служить полисом ОМС, отмечать посещения занятий "Московского долголетия", пользоваться бесплатным проездом и получать скидки более чем в девяти тысячах магазинов-партнеров на продукты, лекарства и другие товары и услуги. Оформить ее могут пенсионеры, люди с инвалидностью, почетные доноры и горожане других льготных категорий.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет также записываются на mos.ru на занятия проекта "Московское долголетие". Доступны сотни творческих и образовательных направлений, спортивные активности, экскурсии, курсы по цифровой и финансовой грамотности.

Кроме того, записаться в кружок, секцию или школу искусств можно через суперсервис на портале – фильтры позволяют выбрать вид активности и место проведения. Занятия бывают бесплатными и платными, последние оплачиваются онлайн через сервис "Мои платежи".

Ранее сообщалось, что через сервис на mos.ru горожане могут переводить средства нуждающимся, а также участвовать в волонтерских проектах через ресурсный центр "Мосволонтер". Пользователи могут выбрать подходящий формат – от помощи детям-сиротам в обретении семьи и поиска доноров для трансплантации костного мозга онкобольным взрослым до передачи еды животным.

