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20 октября, 14:55

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Юрист Панасюк: мужчина не вернет алименты на неродного ребенка без доказательств обмана

Юрист раскрыл, можно ли вернуть алименты, выплаченные неродному ребенку

Фото: 123RF.com/davidoff205020

Мужчина, который пять лет платил алименты, считая ребенка своим, не сможет автоматически потребовать деньги обратно после подтверждения отсутствия биологического родства. О том, в каких случаях закон допускает возврат выплат, "Газете.ру" рассказал адвокат Валерий Панасюк.

По словам юриста, общее правило запрещает взыскивать уже выплаченные алименты обратно. Однако исключения возможны, если суд отменил решение о взыскании средств и установил, что получатель намеренно предоставил ложные сведения или подложные документы.

Вернуть деньги также можно в случае признания соглашения об уплате алиментов недействительным, если его заключили под влиянием обмана, угроз или насилия. Еще одно основание – вступивший в силу приговор суда, которым установлена подделка судебного решения, соглашения или исполнительного документа, послужившего основанием для выплат.

"Важно различать ситуацию, когда мужчина сам заблуждался относительно своего отцовства, и ситуацию, когда для взыскания алиментов были использованы ложные сведения или подложные документы", – подчеркивает Панасюк.

Вопрос об оспаривании отцовства при этом рассматривается отдельно от возможности взыскать уже выплаченные алименты. Правовые последствия зависят от обстоятельств дела и наличия предусмотренных законом оснований для возврата средств.

Ранее в реестр злостных неплательщиков алиментов включили более 300 тысяч человек. Реестр действует почти полтора года, и в него попадают лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске за неуплату алиментов.

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