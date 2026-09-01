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01 сентября, 17:54

Транспорт

Цифровой рубль стал доступен для пополнения "Тройки" и карты москвича

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В приложении "Метро Москвы" появилась возможность пополнять "Кошелек", а также покупать абонементы на "Тройку" и карту москвича с помощью цифрового рубля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо заранее открыть счет цифрового рубля в банке, подключенном к платформе Центробанка. После этого в приложении нужно выбрать карту "Тройка" или карту москвича в разделе "Платежные средства", нажать "Пополнить" и в способах оплаты указать цифровой рубль.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, пополнение запущено совместно с Банком России и ВТБ. Он заверил, что сервис надежен и безопасен, так как перед запуском прошел множество испытаний. При этом, напомнил вице-мэр, всего для пассажиров существует 14 способов оплаты проезда.

Вместе с тем с сентября оплату в цифровых рублях начали принимать крупные торговые сети. Со временем такая возможность появится и у более мелких продавцов. Покупателям необходимо будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию.

Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от обычного

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