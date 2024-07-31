Reuters: Харрис может назвать претендента на пост вице-президента США 5 августа

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Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост президента страны, уже 5 августа может объявить о том, кто станет ее напарником в предвыборной гонке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника агентства, Харрис может назвать имя своего претендента на пост вице-президента США перед тем, как отправится в поездку по ряду американских штатов. Однако кто конкретно будет выбран, в материале не уточняется.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил ее в качестве своей замены.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США будет помогать Байден.

