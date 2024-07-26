New York Times: Трамп и Харрис в настоящий момент имеют почти равный уровень поддержки

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Вице-президент США Камала Харрис отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты New York Times и исследовательского института Siena College.

Согласно результатам исследования, Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за Трампа собирается проголосовать 48% американцев. В материале отмечается, что для демократов подобный результат демонстрирует существенный рост по сравнению с аналогичным опросом, который газета провела в начале июля после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом. Тогда действующий лидер США отставал от Трампа на 6 процентных пунктов.

По мнению авторов статьи, Харрис сумела сплотить демократических избирателей, которые ранее сомневались в кандидатуре Байдена. Отмечается, что 90% опрошенных демократов выразили энтузиазм по поводу ее номинации.

Президент США отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Он также пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Харрис уже набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах.

