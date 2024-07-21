Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

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Действующий президент США Джо Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалу Харрис. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Лидер США также призвал демократов победить кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа. Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году стало его лучшим решением. Глава государства призвал граждан поддержать предвыборную кампанию Харрис, приняв участие в сборе средств.

Байден заявил, что выходит из гонки вечером 21 июля. По словам президента, так будет лучше для его партии и страны. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее.

До этого Байден начал принимать мысль, что не сможет одержать победу на предстоящих выборах. Ожидалось что действующий лидер США в скором времени решит выйти из гонки и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.