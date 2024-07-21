Захарова заявила, что Байден не уточнил, "куда именно" вышел из президентской гонки

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Действующий президент США Джо Байден, заявляя о выходе из президентской гонки, не уточнил, "куда именно" он выходит. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Она дополнила, что расследование сговора американских СМИ и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

Президент США сообщил о своем решении вечером 21 июля. Он заявил, что так будет лучше для его партии и страны.

До этого Байден был разочарован своими ближайшими друзьями и союзниками, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над республиканским кандидатом Дональдом Трампом на выборах. Так, 37 членов демократической партии США публично призывали Байдена выйти из гонки.