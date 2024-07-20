NYT: миллиардер Мориц призвал Джо Байдена уйти в отставку

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Один из главных спонсоров демократов миллиардер Майкл Мориц призвал президента США Джо Байдена уйти в отставку. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо бизнесмена.

"К сожалению, перед президентом Байденом стоит выбор – тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время закончилось", – написал Мориц изданию.

Предприниматель также объявил, что приостановит свои пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом. Вместе с тем он добавил, что все равно проголосовал бы за Байдена.

По данным журналистов, Мориц потратил на предвыборную кампанию действующего главы Белого дома около 7,8 миллиона долларов. Большая часть этих денег пошла на рекламу против экс-президента США Дональда Трампа.

В последнее время все больше американских политиков считают, что Байдену следует выйти из президентской гонки. В частности, бывший президент США Барак Обама заявил своим приближенным, что Байден все дальше от победы, а экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, по данным СМИ, в телефонном разговоре с Байденом сказала ему, что тот не сможет победить на выборах.

По информации СМИ, действующий президент США уже согласился прекратить свое участие в борьбе за переизбрание. Ожидается, что об этом могут объявить уже в эти выходные. Кроме того, Байден не планирует публично поддерживать вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены.