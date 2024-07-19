Политолог Шатилов: у возможного преемника Байдена не останется времени на раскрутку

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Информация о возможном отказе президента США Джо Байдена от участия в предстоящих выборах более чем реальны. При этом у его преемника шансы на успех тоже будут низкими. Таким мнением с Москвой 24 поделился декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Ранее американский политический обозреватель Марк Халперин рассказал о планах американского лидера отказаться от участия в предвыборной гонке. По его словам, Байден выступит с соответствующей речью уже в эти выходные.

Шатилов отметил, что недавнее покушение на Трампа ударило не столько по нему самому, сколько по действующему президенту Штатов и американским демократам в целом. В том числе после этого вариант выйти из гонки вполне вероятен.

"Невзирая на то что действующий президент и его семья пытаются убедить общественность, что он еще ничего и готов вновь одержать победу, сомнения относительно Байдена уже не просто нарастают как снежный ком, а образовали огромную скалу", – отметил политолог.



Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Мне кажется, Байден уже вообще мало что чувствует. Скорее низкие шансы на победу чувствует его ближайшее окружение. Одно дело – проиграть выборы, а другое – проиграть их с треском. Это будет катастрофа.

Политолог отметил, что в случае выхода Байдена из гонки времени на раскрутку другого кандидата от демократов практически не останется.

"Может быть, его преемник или преемница будут более адекватны, но вряд ли у них будет больше шансов на победу. Потому что все ресурсы фактически были брошены на раскрутку Байдена, время неумолимо приближается к финишу. Сейчас придется вести кампанию в стиле кризис-менеджмента", – уверен эксперт.

Вместе с тем интрига на грядущих выборах должна сохраниться, считает Шатилов.

"Я не исключаю, что покушение на Трампа было не последним. Возможны какие-либо другие попытки его всеми правдами и неправдами убрать с избирательной кампании", – отметил политолог.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что в случае своего избрания он завершит каждый международный конфликт, который был создан администрацией Байдена. В частности, Трамп отметил, что не допустил бы украинский кризис, если бы оставался на посту президента.