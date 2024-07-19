Трамп пообещал закончить каждый конфликт в мире, который создал Байден

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае избрания положить конец каждому международному конфликту, который создала администрация действующего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил во время национального съезда республиканцев в Милуоки, пишет РИА Новости.

По словам политика, это в том числе касается украинского кризиса. Трамп в очередной раз заявил, что данный конфликт не произошел бы, если бы он оставался на посту президента.

Экс-президент назвал немыслимым ущерб, который причинила стране администрация Байдена.

"Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл", – заявил Трамп.

По его мнению, Джо Байден пополнил список десяти худших президентов в истории США.

Трамп также пообещал, что под его руководством Соединенные Штаты вновь обретут мировое уважение, и мощь США никто не сможет поставить под вопрос.

В рамках национального съезда республиканцев Трамп официально объявил о своем согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Политик заверил, что одержит "невероятную победу" на выборах, а в случае его переизбрания в США наступит "эпоха мира и процветания".

В качестве кандидата на должность будущего вице-президента США республиканцы номинировали сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Он также подтвердил свое согласие баллотироваться.