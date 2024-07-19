Дональд Трамп согласился баллотироваться на пост президента США

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Экс-лидер США Дональд Трамп на национальном съезде республиканцев в Милуоки официально объявил о своем согласии баллотироваться на пост президента Штатов от Республиканской партии на предстоящих выборах.

"Я с гордостью принимаю вашу номинацию", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Политик также пообещал, что одержит "невероятную победу" на президентских выборах. По словам Трампа, в случае его переизбрания в США наступит "эпоха мира и процветания".

15 июля в рамках съезда партии республиканцы официально выдвинули Трампа на пост лидера США от фракции. Выборы американского президента состоятся 5 ноября.

Кроме того, Республиканская партия номинировала сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. Тот также объявил о своем согласии баллотироваться.