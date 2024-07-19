Республиканец Скализ: Трамп победит на выборах любого демократа

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Экс-президент США Дональд Трамп сможет победить любого кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах в США. Таким мнением поделился лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

"Послушайте, кто бы ни был, американцам не нравятся их идеи. Не только (действующий президент США. – Прим. ред.) Джо Байден, а крайне левые, и они контролируют партию сейчас", – цитирует Скализа РИА Новости.

По словам чиновника, демократам необходимо понять, что они провалили работу в интересах обычных американцев.

Представители окружения Байдена сообщали журналистам, что тот уже начал принимать мысль о своем поражении в предстоящих выборах. В связи с этим Байден поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать перспективы вице-президента Камалы Харрис в случае ее вступления в президентскую гонку.

Согласно ожиданиям американских чиновников, действующий президент США может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные.