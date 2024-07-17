Байден заявил, что выйдет из гонки, если у него будут проблемы со здоровьем

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Американский лидер Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BET.

"Если бы у меня выявили какое-то серьезное заболевание, если бы врачи пришли и сообщили, что у меня такая-то и такая-то проблемы", – приводит CBS News ответ Байдена на вопрос, что может заставить его отказаться от участия в выборах.

Тем не менее, как считает действующий президент США, единственное, что приносит ему возраст, так это мудрость.

В последнее время все больше политических деятелей в США начинают считать, что Байдену следует выйти из президентской гонки. К примеру, член палаты представителей конгресса США демократ Майк Левин заявил главе Белого дома на встрече по видеосвязи, что руководить страной должен кто-то другой.

Сам Байден сообщил, что готов к новому раунду дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Он выразил уверенность в своих силах и заверил, что не повторит провал первого раунда дебатов.