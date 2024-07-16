WSJ: Маск будет выделять 45 млн долларов в месяц комитету в поддержку Трампа

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Бизнесмен Илон Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего лидера Штатов Дональда Трампа, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Wall Street Journal.

По информации издания, новый комитет сформировали в июне с целью зарегистрировать избирателей и убедить избирателей в колеблющихся штатах голосовать досрочно. Кроме того, члены комитета будут запрашивать бюллетени по почте.

Также среди спонсоров комитета в поддержку Трампа есть компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт, ее муж Джо Крафт, гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

В свою очередь, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко рассказала, что несмотря на обилие англоязычных мемов о покушении на Трампа, российские интернет-пользователи предпочитают создавать на его основе собственные сюжеты – более близкие локальным ценностям. Все дело в том, что мемы о бывшем президенте США уже давно являются способом выразить иронию не только об американском истеблишменте, но и об отдельных эпизодах из российской действительности.

Антрополог подчеркнула, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с некоторым оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или, по крайней мере, к чему-то несерьезному.

Наиболее популярны мемы, связывающие Трампа и Россию, добавила она. В одной из версий Трамп и его телохранители стоят на фоне подписи "Русские не сдаются", что отсылает к волне мемов 2016–2017 годов, когда россияне шутили о том, что Трамп, возможно, ставленник России или даже российский разведчик.

"Мемы редко выражают полный общественный консенсус по актуальным вопросам – скорее наоборот, проявляют разнообразие позиций и мнений. В случае покушения на Трампа пользователи расходятся в оценке ситуации: некоторые оценивают ее как подлинную атаку на кандидата в президенты США, исходящую от действующей власти, а некоторые – как инсценировку, за которой стоит то ли сам Трамп, то ли внешние по отношению к США силы. Но в любом случае это мемы не столько о ситуации в США, сколько о том, как отечественные пользователи представляют роль России на мировой арене", – цитирует Радченко "Газета.ру".

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика. У него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.