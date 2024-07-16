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16 июля, 03:46

Политика

Глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

Фото: ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Вместе с тем она отказалась уходить в отставку.

"Вся ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы, и я должна быть уверена, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу", – заявила Читл в интервью ABC News.

Тем не менее, по ее словам, здание, откуда велся огонь, было в зоне ответственности местных правоохранителей, которые разместились внутри, тогда как стрелок находился на крыше.

Секретная служба США продолжает взаимодействовать с властями всех уровней для предотвращения в дальнейшем инцидентов, подобных покушению на Трампа.

Покушение на экс-президента США произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика. У него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

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