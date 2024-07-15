Секретная служба США работает с властями для предотвращения покушений на политиков

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Секретная служба США взаимодействует с властями всех уровней для предотвращения в дальнейшем инцидентов, подобных покушению на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении главы ведомства Кимберли Читл, передает РИА Новости.

Читл уточнила, что служба примет участие в независимом расследовании по факту покушения на Трампа.

"Мы понимаем важность независимой проверки, о которой вчера объявил президент Байден. Мы также будем сотрудничать с соответствующими комитетами конгресса", – сказано в заявлении.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы прозвучали через пару минут после начала его речи. Охрана оперативно вывела со сцены политика. В этот момент у него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

