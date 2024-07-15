CNN: в Трампа стреляли из трех разных видов оружия

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

В кандидата на пост президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на CNN.

Эксперты Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере изучили запись покушения, по результату которой первые три выстрела относятся к одному оружию, следующие пять – ко второму, а последний "акустический импульс" – к третьему.

При этом, по результатам записей, стрелок находился на расстоянии примерно 110–120 метров от Трампа. Издание со ссылкой на ФБР отмечает, что ликвидированный злоумышленник действовал в одиночку.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы прогремели через пару минут после начала речи политика. Охрана оперативно вывела со сцены Трампа. В этот момент у него было окровавлено ухо. Кроме того, из-за стрельбы погиб один присутствовавший на митинге человек, а еще двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

