CNN: демократы обсуждают смену предвыборной тактики Байдена в отношении Трампа

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Демократы обсуждают смену предвыборной тактики президента США Джо Байдена в отношении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа после того, как тот пережил неудавшееся покушение. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

"Штаб Байдена и демократы из всей партии в воскресенье изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы... В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках", – указано в сообщении.

По данным телеканала, сейчас планы демократической партии, которые разрабатывались в ответ на съезд республиканцев, пересматриваются и корректируются.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.