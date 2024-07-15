CNN: демократы обсуждают смену предвыборной тактики Байдена в отношении Трампа

00:41Политика
Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci
Демократы обсуждают смену предвыборной тактики президента США Джо Байдена в отношении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа после того, как тот пережил неудавшееся покушение. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
"Штаб Байдена и демократы из всей партии в воскресенье изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы... В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках", – указано в сообщении.
По данным телеканала, сейчас планы демократической партии, которые разрабатывались в ответ на съезд республиканцев, пересматриваются и корректируются.
Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.
Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.
В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.
Песков: Россия желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Трампа